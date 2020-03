Condividi Pin 1 Condivisioni

In campionato il terzo posto, poi la costruzione di un campo da calcio. Lupi: “Dagli amministratori segnali positivi, vogliamo arrivare a una soluzione per il bene di tutti”

Calcio: Borgo San Martino, tra speranze e obiettivi

Tra presente e futuro, in questo momento di stop è quanto di meglio c’è da pensare.

Con i campionati i fermi per il Borgo San Martino è un periodo di riflessioni.

In campionato la squadra, in ripresa, è al quarto posto a 4 lunghezze dalla terza posizione, piazzamento che aprirebbe spiragli per un ripescaggio.

Dal campo ai tavoli di lavoro, quelli in cui si parla più di burocrazia.

Il club come si sa è seriamente intenzionato a costruire un campo da calcio a Borgo San Martino, laddove anni fa sorgeva un rettangolo da gioco, oggi desueto.

Tra le parti, amministrazione e dirigenza, dovrebbe esserci un incontro nelle prossime settimane e le intenzioni sono quelli di trovare un punto d’accordo per creare una struttura che darebbe la possibilità a molti bambini di non sposarsi di tanti chilometri per giocare.

“Le nostre intenzioni sono quelle di costruire un campo per farne una casa per molti bambini e ragazzi del territorio rurale – dice il presidente del BSM Andrea Lupi – vogliamo che sia l’amministrazione a recepire il nostro messaggio, poiché ci faremo carico di spese e oneri per regalare a molti adolescenti la prospettiva di inseguire un pallone vicino casa. Però ho avuto dei segnali positivi e ciò ci conforta” .