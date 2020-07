Condividi Pin 5 Condivisioni

Una donna ed una mamma con due bambine erano risultate disperse durante un’escursione

Roma, quattro persone tratte in salvo dai Vigili del Fuoco – La squadra APS 14A di Subiaco è intervenuta per la ricerca di quattro persone, una donna ed una mamma con due bambine, disperse durante un’escursione, una mamma con due bambine ed un’altra donna alle ore 17.30 ca. dopo una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma. Si è operato con il supporto del nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Le quattro persone, in buona salute, sono state guidate e supportate attraverso tale tecnologia in zona sicura dove ad attenderle era presente personale Vigili del Fuoco e Carabinieri.