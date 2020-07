Condividi Pin 1 Condivisioni

La nota del consigliere comunale di Santa Marinella Massimiliano Calvo. “Approvare il rendiconto di gestione 2019 e attaccare la passata amministrazione è un atto di chi ha pochi argomenti da mettere sul tavolo”

Santa Marinella, Rendiconto 2019: le critiche del Consigliere Calvo – Così in una nota il consigliere comunale di Santa Marinella Massimiliano Calvo: “Approvare il rendiconto di gestione 2019 e attaccare la passata amministrazione è un atto di chi ha pochi argomenti da mettere sul tavolo. Ma soprattutto è sconcertante e avvilente sentirlo dire da chi, nella vecchia amministrazione ci stava con tutte le scarpe. Se non si ha il buonsenso, si dovrebbe avere quantomeno la virtù di stare in silenzio. Invece si sproloquia senza sapere di cosa si stia parlando. Visto che il bilancio 2018 è sempre della giunta Tidei. Leggo con stupore da parte dei tre consiglieri una profonda conoscenza che in consiglio comunale si trasforma in scena muta. Sarebbe opportuno ricordare ai più, che il dissesto è stato votato e voluto da questa amministrazione. Sono due anni che ci sono misure draconiane sulla pelle dei cittadini, con tasse e imposte insostenibili. Oltre a ciò, è bene ricordare che nella virtuosa maggioranza attuale, la giunta bacheca è ben rappresentata. Se i consiglieri in questione parlassero un po’ con gli altri magari riuscirebbero a fare una sintesi dei bilanci 2013 2017. Così qualcuno più ferrato gli spiegherà cosa vuol dire il rendiconto 2019.”