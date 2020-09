Roma, positivi al Covid-19 6 studenti liceo Orazio a Talenti: Asl valuta quarantena per la classe

Share Pin 7 Condivisioni

Partite le indagini per risalire ai contatti più stretti, mentre la Asl Roma starebbe studiando le misure da adottare

Sei studenti del liceo Orazio di Roma, a Talenti, sono stati trovati positivi al coronavirus. A confermare il dato è la Asl Roma 1 che, come da prassi, sta lavorando per risalire ai contatti dei giovani alunni e, contemporaneamente, non scarta l’ipotesi di una possibile quarantena per l’intera classe.

La scuola, al momento, ancora non ha dato una indicazione ufficiale ma l’indagine epidemiologica è partita. Anche ieri si sono verificati casi di contagi nelle scuole. A Roma due professoresse dell’Istituto Fratelli Bandiera, zona piazza Bologna, sono state trovate positive. Anche in questo caso la Asl 1 sta effettuando tutti gli accertamenti per valutare i contatti stretti.

“Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli previsti e si è provveduto ad allertare la Asl di competenza che, dopo aver espletato tutti gli opportuni controlli e le necessarie verifiche, ha provveduto a contattare personalmente e a mettere in isolamento fiduciario precauzionale quanti ha ritenuto necessari”, si legge in una comunicazione della dirigente scolastica Cinzia Giacomobono pubblicata sul sito della scuola. Sanificato l’istituto.

Due casi sono sono riscontrati tra i liceali del Russel. Al liceo Leonardo da Vinci di Maccarese a risultare contagiata è stata una studentessa.

Prima ancora altri casi si sono verificati al Nuovo Salario, Acilia e Tor de’ Schiavi. La scorsa settimana contagi anche nel liceo Righi, al De Merode di piazza di Spagna, a Villa De Santis (con un bambino dell’asilo risultato positivo al tampone), senza dimenticare i casi all’American Overseas School of Roma e alla Marymount International.