Una nuova sinergia nel wedding planning tra professionisti del territorio, tra cui Sabrina Galeotti, Ilaria Brunetti, Cristina Patacchiola, Chiara Donati, Alessandra Vitali e altri specialisti del settore wedding e cerimonie.

Lunedì 21 settembre, ultimo giorno d’estate con un cielo che minacciava pioggia, si è svolta una giornata dedicata al Wedding nel territorio di Cerveteri e Ladispoli.

Uno shooting fotografico organizzato da “Sogni & Calzini Spaiati” (segui su Facebook e su Instagram), guidata dalla Destination Wedding Planner Sabrina Galeotti, insieme a una squadra di professionisti che ha lavorato in perfetta sinergia, tra cui l’atelier “Rosa Spose Couture” di Cristina Patacchiola e Chiara Donati, e il salone “Creare è Arte” di Ilaria Brunetti.

Infatti, il Wedding nell’area di Ladispoli e Cerveteri è un settore che sta crescendo moltissimo, grazie proprio a nuove sinergie che si stanno rafforzando tra professionisti e specialisti del territorio.

“Ognuno di questi professionisti è stato selezionato in base a caratteristiche specifiche – secondo Sabrina Galeotti – ma il trait d’union è la voglia di lavorare in team. Non può esserci una giornata speciale, come un matrimonio o un altro evento unico, che non sia accompagnato da sorrisi e la voglia di divertirsi lavorando”.

E così “la squadra del wedding” si è recata nelle primissime ore del pomeriggio prima nella suggestiva location del ristorante “Floema Serra Bistrot” dove è stato riprodotto un matrimonio in stile country per poi proseguire, rincorrendo un meraviglioso tramonto, sulla spiaggia di Ladispoli presso “La Cambusa 2.0”. Due situazioni completamente diverse, entrambe emozionanti per chiunque ricerchi un matrimonio fuori dall’ordinario.

Wedding Cerveteri Ladispoli: dalla scelta dell’abito, all’acconciatura, agli addobbi floreali…

La scelta degli abiti dell’atelier “Rosa Spose” (segui su Facebook e Instagram) è stata perfetta per entrambe le situazioni. Un primo abito lungo con decori floreali e un secondo di taglio corto, adatto alla giovane modella, che ha espresso perfettamente le caratteristiche di un locale situato in una serra. E poi due romantici abiti a sirena con un lungo strascico per sognare ad occhi aperti sulla nera spiaggia di Ladispoli tra tavoli bianchi e candele. Non sono mancati scatti fotografici in eleganti abiti da sera sia per la modella/sposa che per le meravigliose “invitate”.

L’atelier, gestito da una mamma, Cristina, con la propria figlia, Chiara, soddisfa al meglio le esigenze di ciascuna sposa. Con abiti di perfetta fattura riesce a rispondere a qualsiasi desiderio, dal più romantico a quello della sposa “dark”. Una passione la loro tramandata di generazione in generazione, l’atelier infatti prende il nome proprio da Rosa, mamma e nonna delle due proprietarie. E così, accanto alla scelta vincente di puntare su abiti di perfetta manifattura provenienti dalla zona del bergamasco, tanto colpita dall’epidemia di Covid-19, Sabrina Galeotti ha scelto di stringere una collaborazione con Rosa Spose perché scegliere un abito non è solo il gusto di indossarlo ma deve trasmettere emozioni. E quelle due splendide donne, mamma e figlia, di passione ne trasmettono a quantità!

Non può esserci abito perfetto senza un’acconciatura ed un trucco che faccia splendere la sposa. E così l’esperta Ilaria Brunetti con il suo marchio “Creare è Arte” (segui su Facebook e su Instagram) ha confermato non soltanto la sua bravura per le acconciature e per il make-up, ma anche la sua celebre creatività. Con la collaborazione del suo staff ha saputo mettere in risalto i tratti somatici della sposa riuscendo a soddisfare le esigenze dettate dal clima caldo e umido di questo lunghissimo pomeriggio.

La vera arte si riscontra nella versatilità dell’artista: e così un’acconciatura si è trasforma in ben quattro diverse pettinature, per valorizzare al meglio ogni abito. Una vera professionista del settore, una certezza per il territorio.

Tutto ciò è stato splendidamente armonizzato dagli addobbi floreali di Alessandra Vitali e il suo “Il Posto delle Farfalle”.

Wedding Cerveteri Ladispoli, parte una nuova avventura

Si è tratto solo del primo di un insieme di eventi e shooting fotografici realizzati al meglio per dar modo a tutti gli interessati di assaporare ciò che si potrebbe realizzare in vista di un matrimonio o di un’altra cerimonia importante, da organizzare con professionalità e cura.

E allora questa avventura sembra essere salpata lungo la rotta giusta! In Bocca al lupo dal team di Baraonda Digital Agency (segui su sito web, Facebook e Instagram).

