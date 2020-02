Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota dei Vigili del Fuoco

Roma, intervento dei Vigili del Fuoco per verifica statica di una palazzina

Roma, intervento dei Vigili del Fuoco per verifica statica di una palazzina – Alle ore 15.50 circa in via Principe Amedeo 168, è intervenuta sul posto la squadra U.S.A.R dei VV.F e il funzionario di guardia a seguito di richiesta della Polizia Locale Roma Capitale. Dopo aver effettuato la verifica statica della palazzina e nella fattispecie delle murature portanti, si è deciso lo sgombero precauzionale di numero 5 appartamenti della scala B del civico in questione. A seguito di quanto veniva chiusa completamente via Principe Amedeo, marciapiede annesso, al passaggio veicolare e pedonale tramite transennamento rigido dal civico 168 escluso al civico 170 compreso.