Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota dei Vigili del Fuoco

Roma, incendio in Via dei Gracchi, sul posto i Vigili del Fuoco – Alle ore 15.50 ca. cinque squadre dei Vigili del Fuoco più capo turno di servizio e funzionario di guardia sono state impegnate nell’incendio di un appartamento avvenuto in Via dei Gracchi, 56. Il denso fumo ha coinvolto diversi ambienti dello stesso, al momento non risultano persone coinvolte e non sono note le cause.

Roma, incendio in Via dei Gracchi, sul posto i Vigili del Fuoco