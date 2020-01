Condividi Pin 0 Condivisioni

Il racconto

Bookcrossing in Marina di Cerveteri, aggiornamento sull’allestimento – Il gruppo civico spontaneo MMdC ha presentato all’Assessore all’Ambiente Gubetti la proposta progettuale per la prima postazione, da realizzarsi presso il PARCO M. VANNINI.

Il progetto preliminare ideato e presentato prevede una struttura totemica composita, SIMBOLICA oltre che FUNZIONALE, visibile e rappresentativa del luogo, realizzata prevalentemente in legno, in parte di recupero: “L’ALBERO DELLA CONOSCENZA”, in forma stilizzata, allude simbolicamente alla lettura (il frutto, obiettivo principale) e soprattutto alla conoscenza, come concetto generale riferito all’importanza di conoscere, sapere, traguardare certe verità, certi valori, certi orizzonti; utili ed indispensabili per una comunità che voglia condividere, crescere, ed evolvere.

La proposta progettuale preliminare è stata accolta e apprezzata; così come apprezzato e condiviso l’auspicio che sia questo il primo passo civico per l’allestimento graduale di diverse postazioni dislocate in vari luoghi di aggregazione di Marina di Cerveteri, tali da profilare una rete di punti di scambio fra i cittadini e per i cittadini.

Per il Parco Vannini – che secondo quanto anticipato dall’Assessore sarà a breve oggetto di intervento pubblico per la posa in opera delle strutture di arredo attese (giochi bimbi e affini) – nelle prossime settimane sarà necessario relazionarsi con l’Amministrazione riguardo ai dettagli esecutivi della proposta presentata (in relazione a quanto già previsto in via di realizzazione nell’area pubblica interessata), per procedere in modo sistematico con la programmazione della messa in opera di questo primo tassello progettuale che, si ricorda, è nato e si svilupperà quale iniziativa civica dei cittadini di Marina di Cerveteri.

PS Contestualmente a quella per il Parco, anche per la Stazione ferroviaria è stata presentata una proposta progettuale preliminare, di diversa conformazione e consistenza. Anche essa è in via di analisi e sviluppo ma, dovendo intervenire anche e soprattutto RFI nella valutazione e verifica della fattibilità, il processo evolutivo progettuale sarà di diversa natura e, probabilmente, meno rapido di quello per la postazione del Parco: a cui pertanto, per questa ed altre ragioni, è stata data priorità.

