La nota dell’Agenzia Doganale Monopoli

Civitavecchia, scoperta valuta occultata per 30 mila euro – Nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti tributari ed extra-tributari, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Civitavecchia, unitamente ai militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, nel periodo delle festività, hanno effettuato una serie di controlli su mezzi e passeggeri diretti verso la Tunisia. In due distinte operazioni, è stato scoperto contante non dichiarato per circa 30 mila euro in possesso di cittadini di nazionalità italiana e austriaca. Nel rispetto della normativa che stabilisce l’obbligo della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro e titoli pari o superiori a 10 mila euro, i soggetti controllati hanno provveduto al pagamento immediato delle somme dovute.