Roma, incendio in un’azienda dolciaria zona borghesiana

La sala operativa del comando di Roma ha inviato dalle ore 17,00 in Via Carlentini zona borghesiana (Rm) cinque squadre VF con cinque Autobotti l’Autoscala il carro Autoprotettori il funzionario di guardia ed il capoturno provinciale per un incendio di una azienda dolciaria situata al piano interrato di un edificio di un piano, dove è situato un ufficio postale.

Il personale VF è intervenuto su più fronti dato che l’incendio ha coinvolto tutta l’area della fabbrica. Le operazioni di spegnimento continuano senza sosta ma con molta difficoltà dato il notevole fumo prodotto dalla combustione dei materiali coinvolti, non ci sono stati feriti. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine.