Roma, incendio a Colli Aniene in fiamme 16 auto e un furgone

Sono 16 le auto andate a fuoco, insieme ad un furgone nell’incendio di questa notte, in Via Vito Giuseppe Galati 101 all’interno del parcheggio Italfer. I Vigili del Fuoco, intervenuti alle 4:30 di questa mattina hanno lavorato alacremente per domare le fiamme, intervenuti sul posto con cinque mezzi e carro autoprotettori.

Non sono chiare le dinamiche dell’incendio, sul posto presente la Polizia Scientifica che cerca di far luce sul caso, fortunatamente non ci sono stati feriti. L’intervento di spegnimento si è concluso intorno alle 7:30 di questa mattina.