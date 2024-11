Ladispoli: il bar della stazione di carburante, preso di mira dai ladri

Nel giro di dieci giorni, il locale è stato rapinato due volte

Ladri in azione, ancora una volta nel bar della stazione di carburante sulla via Aurelia, un’azione rapida di pochi minuti da veri professionisti, questo è quello che appare guardando le immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza, presenti all’interno e all’esterno dell’attività .

Cinque malviventi armati di asce e piede di porco, hanno forza e rotto le vetrine dell’attività, poi con un secchio dell’immondizia hanno portato via oltre 10 mila euro di bottino, tra sigarette, soldi e gratta e vinci, un colpo che si ripete per la seconda volta, infatti l’attività aveva subito lo stesso furto dieci giorni prima.

Sul caso cercano di far luce, gli agenti del commissariato di via Vilnius per cercare di risalire a questa banda di veri e propri professionisti.