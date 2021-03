Share Pin 6 Condivisioni

Roma, in fase di conclusione i lavori sul ponte della Magliana

“Pochi giorni ancora e riapriremo al traffico il Ponte della Magliana. Stiamo completando le ultime lavorazioni e dopo decenni di attesa sarà finalmente riqualificato nei due sensi di marcia”.

Ad annunciarlo il sindaco Raggio che aggiunge: “Stiamo posizionando le nuove barriere di sicurezza nel tratto in direzione del centro città e rinnovando il manto stradale prima della nuova segnaletica. I cittadini già lo percorrono nel senso opposto da qualche settimana. È un’altra delle infrastrutture strategiche della città che abbiamo potenziato a livello strutturale. I benefici per la sicurezza e la viabilità sono evidenti, anche in vista di importanti eventi sportivi che partiranno a breve come la Formula E prix e gli Europei di calcio a giugno”.

Per approfondire: https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS741368&fbclid=IwAR0Mkw533gnXZvwQHhHwkiO1j3adTqUYqfJqQND1h17EHrrFs9NU2K9LbTE