Cerveteri, Bucchi: “Borgo S. Martino una galleria d’arte a cielo aperto”

“Complimenti a tutti gli artisti per le opere realizzate o in fase di realizzazione in un borgo della riforma agraria che è anche uno dei punto panoramico più belli del comprensorio”.

Così il presidente del Comitato di Zona, Luigino Bucchi che aggiunge:

“Doveroso, inoltre, un grazie a tutti per aver accettato di partecipare con entusiasmo all’iniziativa di riqualificazione di borgo San Martino promossa dal Comitato di zona della frazione Cerveterana e dal Preside Riccardo Agresti per quanto riguarda il plesso scolastico. Un grazie speciale al regista del gruppo di “Coloriamo la nostra cittá”, Donato Ciccone che ha coordinato i lavori. Grazie al bar del borgo che si è reso disponibile offrendo il pranzo agli artisti, alla cantina Valle del Canneto che ha omaggiato i partecipanti con vino della propria produzione e a tutti quelli che hanno ritenuto opportuno di lasciare al bar un piccolo contributo per abbattere le spese dei materiali. Grazie anche a chi, anziché mettersi a disposizione, non ha perso l’ occasione per regalare critiche. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni”.