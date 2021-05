Share Pin 0 Condivisioni

Roma, frontale tra due auto a Torpignattara con tre feriti –

Un frontale in piena regola tra due utilitarie a Torpignattara con il bilancio di ben tre feriti, si è consumato questa sera verso le 19:00 tra via Alessi e via Serbelloni.

Sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Roma Capitale per capire le cause dell’accaduto.

Due feriti, madre e figlio, sono stati trasportati dal personale del 118 all’ospedale più vicino.