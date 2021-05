Share Pin 0 Condivisioni

Gli agenti del Commissario Capo Luchetti hanno incontrati gli studenti per il progetto “Sinfonia Stradale”

Cerveteri, la Municipale alla Don Milani per educazione stradale

Oggi la Polizia Municipale di Cerveteri ha fatto visita agli alunni della Don Milani: “Sinfonia Stradale” è il titolo dell’album didattico di educazione stradale consegnato ai ragazzi dei plessi di Valcanneto, Borgo San Martino e I Terzi.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cerveteri guidato dal Commissario Capo Cinzia Luchetti, coadiuvata dall’Ispettore Morolli, hanno così partecipato al progetto di educazione e rispetto del Codice della Strada.

L’appuntamento rientra nell’ambito delle iniziative che in questi giorni l’Istituto diretto dal Preside Professor Riccardo Agresti ha organizzato e promosso all’insegna dell’educazione ambientale e alla conoscenza della Costituzione e dei valori della Costituzione Italiana.

Gubetti: “Giornate formative per i ragazzi”

Presente oggi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, al fianco dei rappresentanti di Polizia Locale, l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti.

“Sono state tre giornate estremamente formative per i nostri ragazzi, bambini di oggi ma adulti del domani”, ha detto l’Assessora Gubetti.

“Come Istituzioni è stato davvero un piacere poter partecipare a queste giornate per le quali, oltre che con la Dirigenza Scolastica e con i Docenti, mi complimento con tutti gli alunni e alunne, che hanno dimostrato davvero un grande interesse e consapevolezza degli argomenti trattati”, ha detto.

Commissario Luchetti: “Un’opportunità per iniziare a conoscere le regole del Codice”

“L’incontro di oggi – spiega il Commissario Capo Cinzia Luchetti – rappresenta un’opportunità per i nostri ragazzi per iniziare a conoscere le regole del Codice della Strada”.

“Seppur ancora non guidino nessun mezzo a motore, ne macchine o motorini, è fondamentale che anche quando circolano a piedi o in bicicletta con i propri amici sappiano i significati della segnaletica stradale e come è giusto comportarsi in strada, sia per la loro incolumità che per quella altrui”, ha detto il Commissario Luchetti.

“Spero che questa iniziativa possa lasciare in loro degli insegnamenti e delle nozioni utili e che il materiale fornito possa rappresentare una importante fonte di conoscenza e nuove scoperte”, ha concluso.