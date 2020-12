Share Pin 4 Condivisioni

Dal 1 marzo, giorno della riapertura, a 21 aprile visite gratis

Roma, dopo 14 anni riapre al mondo il Mausoleo di Augusto –

Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa per presentare l’intervento di recupero e restauro del Mausoleo di Augusto.

“Il cammino per arrivare fino a qui è stato lungo: dalle fasi progettuali ai lavori di restauro vero e proprio fino agli interventi di musealizzazione che sta facendo Fondazione Tim – ha aggiunto la sindaca -. E’ un lavoro di squadra che in questi anni è andato avanti per restituire questo monumento ai romani e al mondo intero. E’ un grande regalo che vogliamo fare in un momento difficile. E’ un messaggio di speranza”.

Il Mausoleo di Augusto dopo i lavori di recupero e restauro riaprirà l’1 marzo al pubblico. Una riapertura, in tempi di Covid, che la sindaca Virginia Raggi ha definito “un messaggio di speranza”. “Dal 1 marzo, giorno della riapertura, fino al 21 aprile, Natale di Roma, la visita sarà gratuita per tutti – ha detto Raggi – e per tutto il 2021 sarà gratis per i romani. E’ un regalo che faccio ai miei concittadini. Invito tutti a prenotarsi”. Dal 21 dicembre sarà aperto il sito per le prenotazioni e “potremo organizzare le visite fatte per il rispetto delle norme Covid”.