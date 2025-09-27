Rossellini pensò di risolvere i dubbi della produzione facendo una proiezione riservata a lui, agli sceneggiatori e agli attori presso il Cinema Moretti di Ladispoli, città dove aveva vissuto in quegli anni

Roma città aperta: a Ladispoli la prima proiezione riservata del film –

Cinema Moretti, Ladispoli

Il 27 ottobre 1945, ottanta anni fa, usciva nelle Sale romane “Roma città aperta”, il capolavoro assoluto di Roberto Rossellini e del Neorealismo italiano.

L’opera rimane una delle pietre fondamentali del cinema mondiale.

Otto Preminger dichiarò: “La storia del Cinema si divide in due Ere: una prima di ROMA CITTÀ APERTA e una dopo”.

La lavorazione del film fu piena di contrattempi, contrasti, divisioni in una Roma appena liberata dei tedeschi che comunque occupavano ancora il Nord Italia.

Finite le riprese ed il montaggio Rossellini ed i suoi collaboratori ebbero un momento di incertezza: qualcuno dei produttori giudicava il film quasi un drammatico documentario sulla guerra più che un’opera artistica.

Rossellini, che aveva abitato a Ladispoli dal 1936 al 1943, pensò di risolvere i dubbi facendo una proiezione riservata a lui, agli sceneggiatori e agli attori.

Per evitare i clamori di Roma chiese ai suoi amici Moretti l’uso della loro sala cinematografica posta a Ladispoli sul lungomare e via Regina Margherita.

E così il 21 agosto 1945 avvenne la proiezione: fu Tonino Moretti, allora diciottenne, a montare per la prima volta al mondo la pellicola del film che sarebbe diventato poi un successo universale.

“Le scene erano davvero dure”, racconterà poi Tonino Moretti: “Ricordo il silenzio di tutti mentre uscivano: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Roberto Rossellini, Sergio Amidei e i pochi altri presenti. Sembravano anche loro colpiti dal risultato del loro lavoro”.

Roberto Rossellini tornerà poi spesso a Ladispoli nella casa di via Duca degli Abruzzi: qui aveva abitato appena sposato e qui erano nati i primi figli.

A lui, sicuramente il concittadino più illustre della nostra storia, è dedicata la nostra Piazza Centrale.

Crescenzo Paliotta