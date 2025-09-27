A raggiungere l’uomo sulla spiaggia sono stati i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo che lo hanno arrestato

Evade dai domiciliari per andare al mare col braccialetto elettronico –

Un ragazzo di 29 anni è evaso dai domiciliari per andare al mare, forse complice la bella giornata.

È quanto accaduto lo scorso 19 settembre a Tor San Lorenzo, dove il giovane era stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti.

A raggiungere l’uomo sulla spiaggia sono stati i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo che lo hanno arrestato

La segnalazione dell’arbitrario allontanamento è subito scattata e le ricerche dell’evaso sono immediatamente iniziate individuandolo nei pressi dell’arenile del Lungomare degli Ardeatini.

Alla vista dei militari, il 29enne ha tentato la fuga a piedi, scavalcando alcune recinzioni di abitazioni limitrofe, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Ora si trova presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.