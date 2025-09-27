Anche questa volta è dovuta intervenire un’ambulanza: il precedente era di 9 giorni fa
Cerveteri, nuovo incidente tra via della lega e via Badini –
Dopo nemmeno dieci giorni dall’ultimo incidente con feriti, per fortuna lievi, si è verificato questa mattina un nuovo sinistro nel medesimo incrocio, quello tra via della lega e via Badini a Cerveteri.
Questa volta, sul posto, è giunta una sola ambulanza, contro le tre del 18 settembre, ma le polemiche sorgono nuovamente sul luogo dell’incidente.
L’incrocio incriminato è, infatti, da anni teatro di incidenti simili, quasi tutti dovuti al mancato rispetto del segnale di stop, in alcuni casi, anche gravi.
Da tempo i residenti chiedono interventi strutturali: dalla mini rotatoria, ad una migliore segnaletica o altri dispositivi di moderazione del traffico, per prevenire futuri incidenti.