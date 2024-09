Roma, chiusa attività ricettiva per 15 giorni su ordine del questore

Il Questore emette un provvedimento di sospensione di un’attività ricettiva con conseguente chiusura di 15 giorni, in applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. e deferimento del gestore all’Autorità Giudiziaria

I controlli amministrativi della Polizia di Stato, effettuati nei giorni scorsi in zona Termini, hanno portato il Questore di Roma ad emettere un provvedimento di sospensione della licenza per 15, in base all’articolo 100 del TULPS (Testo unico di pubblica sicurezza), a carico del titolare di una struttura ricettiva.

Nello specifico, gli agenti della Divisione Polizia amministrativa e Sociale, a seguito di un controllo amministrativo, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 41enne del Bangladesh, gestore di una struttura ricettiva in via Calatafimi, per falsità in registri e notificazione e per aver violato la normativa in merito all’obbligo di registrazione degli alloggiati.

Per tali motivi è stata disposta la sospensione per la durata di 15 giorni dell’attività ricettiva e la denuncia del gestore della stessa.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato il provvedimento e, come previsto dalla normativa, hanno affisso all’ingresso della struttura ricettiva il cartello con la dicitura “CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE”.