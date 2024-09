Il Cerveteri pareggia sul campo della Pescatori Ostia. Calcatterra porta in vantaggio i verdeazzurri, autori di una prova maiuscola.

Prezioso pareggio del Cerveteri, che raccoglie un punto pesante sul terreno della Pescatori Ostia. La gara è stata combattuta, anche se non ci sono state grandi occasioni da rete. Un pari che premia la formazione di Gabrielli, il quale ha saputo gestire la formazione di casa, che non è stata mai pericolosa. Bella prova dei verdeazzurri, capaci di neutralizzare i padroni di casa. Al termine della gara, il presidente Andrea Lupi è apparso soddisfatto. ” Devo dire che ho visto una grande squadra, capace di tenere bene in campo, pur sapendo di avere davanti un avversario molto ostico – ha detto il patron . Mi è piaciuto l’approccio, il modo in cui abbiamo affrontato i novanta minuti” . Per i verdeazzurri goal del giovane Calcaterra.