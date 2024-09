Questo intervento, tanto atteso dalla comunità locale, rappresenta un miglioramento significativo della viabilità nella zona.

Il consigliere Paolacci, membro della commissione “Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,” ha espresso la sua soddisfazione tramite un post sui social per il recente rifacimento dell’asfalto in un tratto di strada alle Due Casette, Cerveteri, dissestato dalle radici dei pini. Questo intervento, tanto atteso dalla comunità locale, rappresenta un miglioramento significativo della viabilità nella zona.

“Sono molto soddisfatto del risultato. Era un obiettivo sin da subito. Rifare l’asfalto in quel tratto che oramai era diventato un pericolo pubblico” scrive. “Verranno sostituiti quei pini,ci sono cresciuto e fa male anche a me non vederli più, ma erano anni che la comunità delle Due Casette chiedeva il ripristino di quel tratto. Erano diventati davvero un problema per la comunità. Verranno sostituiti con piante le cui radici vanno in profondità e non creeranno nessun problema alla viabilità e alla sicurezza stradale. Ed esserci riuscito grazie ad una sana e proficua collaborazione con l’amministrazione, che ringrazio.

Infine conclude: “E’ un obiettivo, raggiunto, come tanti altri che stiamo portando avanti insieme alla Proloco Due Casette per la rivalutazione e valorizzazione del nostro territorio e non solo. Non appena saranno finiti i lavori di riqualificazione ci prenderemo cura dell’area chiedendo la possibilità di abbellire il sito”.