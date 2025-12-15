Alla Sala Italia UNAR la prima edizione del premio che omaggia Gioachino e Luigi Rossini e valorizza protagonisti di arte, cultura, solidarietà ed enogastronomia

Roma celebra l’eccellenza: nasce il Rossini International Excellence Award –

L’Associazione A.GI.MUS. – Sezione Luigi e Gioachino Rossini presenta la 1.a Edizione del Premio “ROSSINI INTERNATIONAL EXCELLENCE AWARD” Venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 18,00 presso la Sala Italia dell’UNAR in Via Ulisse Aldrovandi 16 e 16/b (ascensore) (Quartiere Parioli).

Il Premio è svolto a promuovere dei talenti straordinari che si sono contraddistinti nell’ambito delle arti, scienze, cultura, imprenditoria, solidarietà, enogastronomia e valorizzazione del territorio italiano ed è organizzato dall’Associazione A.GI.MUS. – Sezione Luigi e Gioachino Rossini, nasce dal desiderio di celebrare la Famiglia Rossini, ed, in particolar modo i suoi due membri più illustri, i cugini Gioacchino e Luigi. Il primo senza bisogno di presentazioni ed il secondo un importante incisore indicato come l’erede di G.B. Piranesi.

Obiettivo della sezione è la promozione della bellezza e della cultura in tutte le sue forme espressive, non solo quelli in cui eccellevano i due cugini, nonché la valorizzazione della storia e del patrimonio artistico, culturale e naturalistico del Bel Paese, che con la sua storia, le sue tradizioni, anche sotto il profilo enogastronomia – una delle celebri passioni di Giacchino – è stato fonte inesauribile di ispirazione per la loro produzione artistica.

L’evento sarà presentato da Noemi Scopelliti, Presidente di A.GI.MUS Sezione “Luigi e Gioachino Rossini” ETS, dopo i saluti del Vice Presidente A.GI.MUS. Nazionale Dott. Raffaele Bevilacqua, si procederà al conferimento dei premi a:

Per l’Arte e la Musica:

– Claudio Strinati, storico dell’arte

– Mario Dal Bello, storico, critico delle arti e saggista

– Yuri Takenaka, soprano

– David Ciavarella, tenore

– Erika Nakanishi, soprano

– Alfredo Santoloci, direttore d’orchestra

– Brian Meloni Lebano, arpista

– Aida Abdullaeva, Presidente Associazione “Progetto Angeli”

Per la Cultura e Solidarietà:

– Fabrizio Romano, Ministro Plenipotenziario

– Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, conduttori Linea Verde Rai1

– Paolo Mariani, Presidente Rotary Club Pesaro Rossini

– Barbara De Angelis, chirurgo plastico

– Luigi Di Michele, imprenditore

– Alberto Zambon, imprenditore

Per l’Enogastronomia:

– Antonio Ventura Coburgo de Gnon, cultore del buon mangiare

– Giuseppe Fatati, già presidente ADI – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica

Al termine della premiazione il “Rossini Gourmet”, i cibi che celebrano il musicista e che lo stesso ha tanto amato, organizzato dalla project manager Maria RosaBorsetti, con la collaborazione della giornalista Marina Bertucci.

Il Premio è patrocinato da:

UNAR, Rotary Distretto 2080, L’Union Francais de Rome, Blind Inclusive Orchestra, Società Dante Alighieri Comitato di Roma, Rotary Club Roma Cristoforo Colombo, Famiglia Romagnola APS, Associazione della Tuscia.Sponsor dell’evento:Farma Natura, Giorgia De Crisofaro, De Insured Studio di consulenza assicurativa, Assobar Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Roma e Provincia, Gerardo Di Nola, RealTartufi , Istituto Marchigiano di tutela dei Vini, 9.5.8 Santero, Bak dei Graziosi, Maria Rosa Borsetti Project Manager, Studio Scopelliti – Ugolini.