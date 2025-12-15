Dacia Maraini e Aldo Cazzullo dialogano sulle grandi figure del francescanesimo in un incontro pubblico a Ladispoli, promosso dalla Libreria Scritti e Manoscritti

Ladispoli, tra Chiara e Francesco: parole di luce verso il Natale –

di Marco Di Marzio

Sabato 20 dicembre alle ore 19.00 Ladispoli ospiterà un appuntamento culturale di grande rilievo, capace di unire letteratura, spiritualità e riflessione civile. Dacia Maraini e Aldo Cazzullo saranno protagonisti di un dialogo dedicato a due figure centrali della storia e dell’immaginario italiano: Chiara d’Assisi e Francesco, raccontati nei rispettivi volumi Chiara d’Assisi (Rizzoli) e Francesco, il primo italiano (HarperCollins).

A moderare l’incontro sarà il giornalista Eugenio Murrali, che accompagnerà il pubblico in una conversazione a più voci, tra narrazione storica, sensibilità contemporanea e interrogativi sul senso del vivere oggi. Le opere presentate offrono infatti due sguardi complementari: quello letterario e intimista di Maraini su una donna rivoluzionaria del Medioevo, e quello storico-narrativo di Cazzullo su Francesco come figura fondativa dell’identità italiana.

L’iniziativa è a cura della Libreria Scritti e Manoscritti e si svolgerà nella suggestiva cornice della Parrocchia di Santa Maria del Rosario, situata di fronte alla libreria. Un luogo che, per l’occasione, diventa spazio di incontro e condivisione culturale, grazie alla disponibilità e all’accoglienza di Don Alberto e della Parrocchia, cui va un sentito ringraziamento.

L’evento si inserisce simbolicamente nel tempo dell’Avvento, proponendosi come un momento di bellezza e di riflessione nell’approssimarsi del Natale, aperto a credenti e non credenti, lettori appassionati e semplici curiosi.

L’ingresso è libero.

Informazioni

Libreria Scritti e Manoscritti

Via Ancona, 180 – 00055 Ladispoli (RM)

Tel / WhatsApp: 06 72498224