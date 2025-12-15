 
CerveteriCittàNotizie

Cerveteri, convocato il Consiglio comunale: seduta il 16 dicembre a Palazzo del Granarone

15 Dicembre 2025

Bilancio, servizi sociali, colonnine elettriche e disagi sui mastelli del vetro tra i principali temi all’ordine del giorno

Cerveteri, convocato il Consiglio comunale: seduta il 16 dicembre a Palazzo del Granarone –

È stato convocato il Consiglio comunale di Cerveteri per lunedì 16 dicembre 2025 alle ore 8:30, in sessione straordinaria di prima convocazione, presso la sede comunale di Palazzo del Granarone, in via Rosati.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming e resa pubblica anche attraverso la sezione “Consiglio Comunale Online” del sito istituzionale del Comune di Cerveteri.

I punti all’ordine del giorno

L’ordine del giorno della seduta prevede numerosi temi di rilievo amministrativo, finanziario e sociale. Tra i principali:

  • Ratifiche di deliberazioni di Giunta comunale relative a variazioni urgenti al bilancio di previsione 2025–2027, ai sensi dell’art. 175 del Testo Unico degli Enti Locali.
  • Costituzione del Consorzio per la gestione dei servizi sociali, denominato “Etruria Meridionale”, che coinvolgerà i Comuni di Cerveteri e Ladispoli, in attuazione dell’articolo 31 del TUEL.
  • Riconoscimento periodico delle partecipazioni pubbliche, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.
  • Riconoscimento annuale della situazione gestionale dei servizi pubblici locali, esercizio 2024.
  • Approvazione del regolamento di revisione dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative per abusi edilizi alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. 76/2024.
  • Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’ente, per un importo complessivo di 24.020,59 euro.
  • Mozione per l’ampliamento della rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
  • Interrogazione a risposta orale sui presunti disagi nella distribuzione dei nuovi mastelli per il vetro, con richiesta di chiarimenti su scelte logistiche, impatto ambientale e disservizi segnalati.

Possibile seconda convocazione

Nel caso in cui la seduta del 16 dicembre non raggiungesse il numero legale, il Consiglio comunale è già riconvocato per il 23 dicembre 2025 alle ore 18:00, sempre in sessione straordinaria di seconda convocazione.

Gli atti relativi ai punti all’ordine del giorno sono consultabili sulla piattaforma URBI Smart e presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal regolamento.

La convocazione è firmata dal Presidente del Consiglio comunale, Cons. Carmelo Travaglia.