Bilancio, servizi sociali, colonnine elettriche e disagi sui mastelli del vetro tra i principali temi all’ordine del giorno
Cerveteri, convocato il Consiglio comunale: seduta il 16 dicembre a Palazzo del Granarone –
È stato convocato il Consiglio comunale di Cerveteri per lunedì 16 dicembre 2025 alle ore 8:30, in sessione straordinaria di prima convocazione, presso la sede comunale di Palazzo del Granarone, in via Rosati.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming e resa pubblica anche attraverso la sezione “Consiglio Comunale Online” del sito istituzionale del Comune di Cerveteri.
I punti all’ordine del giorno
L’ordine del giorno della seduta prevede numerosi temi di rilievo amministrativo, finanziario e sociale. Tra i principali:
- Ratifiche di deliberazioni di Giunta comunale relative a variazioni urgenti al bilancio di previsione 2025–2027, ai sensi dell’art. 175 del Testo Unico degli Enti Locali.
- Costituzione del Consorzio per la gestione dei servizi sociali, denominato “Etruria Meridionale”, che coinvolgerà i Comuni di Cerveteri e Ladispoli, in attuazione dell’articolo 31 del TUEL.
- Riconoscimento periodico delle partecipazioni pubbliche, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.
- Riconoscimento annuale della situazione gestionale dei servizi pubblici locali, esercizio 2024.
- Approvazione del regolamento di revisione dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative per abusi edilizi alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. 76/2024.
- Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’ente, per un importo complessivo di 24.020,59 euro.
- Mozione per l’ampliamento della rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
- Interrogazione a risposta orale sui presunti disagi nella distribuzione dei nuovi mastelli per il vetro, con richiesta di chiarimenti su scelte logistiche, impatto ambientale e disservizi segnalati.
Possibile seconda convocazione
Nel caso in cui la seduta del 16 dicembre non raggiungesse il numero legale, il Consiglio comunale è già riconvocato per il 23 dicembre 2025 alle ore 18:00, sempre in sessione straordinaria di seconda convocazione.
Gli atti relativi ai punti all’ordine del giorno sono consultabili sulla piattaforma URBI Smart e presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal regolamento.
La convocazione è firmata dal Presidente del Consiglio comunale, Cons. Carmelo Travaglia.