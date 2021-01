Share Pin 18 Condivisioni

Roma, autobus Atac in fiamme a Tor Bella Monaca

Alle ore 20,30 circa la sala operativa del comando di Roma inviava in via Casilina 1583 incrocio con via del torraccio di Torrenova (tor bella Monica) una squadra vvf 10/A e un”autobotte 12/A per un incendio di un autobus ATAC della linea 506.

L’automezzo andava completamente distrutto, non ci sono stati feriti.

Sul posto la polizza locale di Roma capitale.