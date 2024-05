La ragazzina è stata salvata dai vigili urbani

Roma, abbandona la figlia sul Raccordo per un 5 in latino –

Roma, abbandona la figlia sul Raccordo per un 5 in latino

Un litigio per un brutto voto a scuola si trasforma in un incubo per una 16enne romana che è stata abbandonata dalla madre sul Grande Raccordo Anulare. La donna, una 40enne, è stata denunciata per abbandono di minore. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 27 maggio.

La ragazza era in auto con la madre quando, dopo un battibecco acceso per un 5 in latino, la 40enne ha improvvisamente fermato l’auto e ha ordinato alla figlia di scendere. La 16enne si è ritrovata sola e a piedi sul Gra, nei pressi della galleria Appia, in preda a paura e disperazione. Fortunatamente, la ragazza è stata notata da una pattuglia dei vigili urbani che l’hanno soccorsa e portata in caserma a Ponte di Nona (quadrante est di Roma), dove è stata tranquillizzata e invitata a raccontare l’accaduto.Nei confronti della madre è quindi scattata la denuncia per abbandono di minore e dell’intera vicenda è stata informata la procura per i minorenni. Non è da escludere infatti che la 16enne venga allontanata dalla madre e che per quest’ultima possa essere deciso il divieto di avvicinamento.

Immediata la nota del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale) per voce del segretario romano Marco Milani. “Ancora una volta sono i caschi bianchi, ormai forza e presenza prevalente nei territori metropolitani ad intervenire su fenomeni di sicurezza urbana e fragilità sociali di una Capitale sempre più problematica. Il governo non tardi a varare una legge di riforma della categoria che dovra’ essere ben più coraggiosa di quella allo studio quanto all’amministrazione capitolina, aumenti gli sforzi per colmare il vuoto in organico di oltre 3000 unità”, dice Milani.