Tra letteratura, arte, criminologia e teatro, una mattinata speciale nel cuore di Villa Pamphilj

Roma, 20 settembre: “I delitti della Vergine” di Daniela Alibrandi al Casale dei Cedrati –

Domenica 20 settembre, alle ore 11:00 avrà luogo la presentazione del romanzo “I delitti della Vergine” di Daniela Alibrandi, pubblicato da Morellini Editore. Un evento speciale, che unirà letteratura, storiadell’arte e natura pressolo spazio storico e culturale contemporaneo del Casale dei Cedrati, nel cuore di Villa Pamphilj a Roma.

A introdurre e presentare l’autrice e il suo romanzo sarà il prof. Francesco Cochetti, storico dell’arte e presidente del Consorzio Casale dei Cedrati, il cui intervento offrirà uno sguardo inedito sui temitrattati nell’operae sulle suggestioni che suscitano i molteplici livelli interpretativi, svelandone le connessioni più profonde con l’arte e la cultura.

L’intervento del criminologo forense dott. Gianluca Di Pietrantonio offrirà una chiave di lettura specialistica della vicenda, esplorando le dinamiche criminali, le motivazioni e i profili psicologici dei protagonisti.

Anche le pagine del romanzo occuperanno uno spazio significativo dell’incontro.Alcuni brani verranno infatti letti e teatralizzati dagli attori Stefano Ercolani, Samira Ercolani e Riccardo Dominici dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage.

Il contesto non sarà un semplice sfondo. Nel cuore di un grande parco romano, tra fascino storico, natura e atmosfera, la presentazione assumerà il carattere di un evento culturale capace di coniugare diverse sensibilità artistiche e professionali, in una mattinata romana dal sapore particolare.