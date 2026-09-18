Gli Operatori di Fare Ambiente: “Recenti casi di cronaca confermano quanto sia pericoloso ricorrere al fai da te e all’improvvisazione”

FareAmbiente Ladispoli: “Nidi di vespe e calabroni in aumento, affidatevi solo a personale esperto” –

“In queste settimane stiamo registrando una presenza davvero importante di nidi di vespe e calabroni, spesso di notevoli dimensioni. Questi, possono nidificare nei sottotetti, cassonetti delle serrande, intercapedini, tettoie, alberi e siepi, cavità nei muri, legnaie e capanni. Alcune specie di vespe possono realizzare il nido addirittura nel terreno, rendendolo difficile da individuare fino a quando non ci si avvicina. Per la loro rimozione sicura e rispettosa di tutti, un aspetto è fondamentale: rivolgetevi sempre a persone qualificate. Recentissimi casi di cronaca ci hanno dimostrato come il ‘Fai da te’ può portare a vere e proprie tragedie. Non colpite i nidi e non rimuoveteli in maniera improvvisata: ne vale la vostra vita e quella di chi vi circonda”.

A lanciare l’appello è il gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli, che nelle ultime settimane ha ricevuto un incremento esponenziale delle richieste di intervento urgente per la rimozione di nidi di vespe e calabroni.

“Comprendiamo la paura e il timore, ma in queste circostanze la fretta e la convinzione di saper fare tutto da soli può risultare letale – hanno aggiunto le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente – quanto accaduto a Roma alcune settimane fa conferma quanto affermiamo. Si tratta di un intervento da svolgere in sicurezza, con personale qualificato, con strumentazioni e mezzi idonei alla rimozione che non mettano a repentaglio la salute di nessuno. Per questo, rinnoviamo l’appello a non improvvisarsi tecnici. Come Guardie Ecozoofile di Ladispoli, siamo sempre operativi sui territori e pronti ad intervenire. Sarà sufficiente mettere al sicuro voi stessi, bambini o animali e chiamarci oppure mandarci un messaggio”.

Fare Ambiente Ladispoli risponde anche via messaggio al numero 3911191668. Gruppo reperibile anche via e-mail a ladispolifareambiente@gmail.com