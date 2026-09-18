Furbara, cambio al vertice della 1ª BAOS: l’Assessore Frappa rappresenta il Comune di Ladispoli –

Si è svolta martedì 15 settembre, presso l’Aeroporto Militare di Furbara, la cerimonia di avvicendamento al comando della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS) dell’Aeronautica Militare.

A rappresentare il Comune di Ladispoli l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Margherita Frappa, che ha preso parte alla cerimonia insieme a numerose autorità militari, civili e religiose.

Alla presenza del Generale Mauro Lunardi, Comandante della Squadra Aerea, il solenne passaggio di consegne ha visto il Generale di Brigata Aerea Diego Sismondini lasciare la guida della Brigata al Colonnello Pilota Salvatore Florio, chiamato ad assumere il prestigioso incarico.

«È stato un onore rappresentare la Città di Ladispoli in un momento istituzionale così significativo – ha dichiarato l’Assessore Margherita Frappa –. La presenza di numerose autorità civili, militari e religiose testimonia il valore dell’Aeronautica Militare e il forte legame con il nostro territorio. Al Generale Diego Sismondini va il ringraziamento per il servizio svolto; al Colonnello Salvatore Florio i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico».