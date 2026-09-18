Muscas, terza stagione alla guida del Kaysra: “Abbiamo costruito, ora vogliamo continuare a crescere” –

La terza stagione di Roberto Muscas alla guida del Kaysra è ormai ai nastri di partenza. Un percorso iniziato con l’obiettivo di costruire una realtà solida e che oggi riparte dalla promozione conquistata sul campo, con una squadra pronta ad affrontare una nuova sfida.

«Arriviamo a questa stagione con grande entusiasmo – racconta il presidente Muscas –. La prima cosa che abbiamo voluto fare è stata dare continuità al lavoro svolto: il gruppo che ci ha regalato la promozione è stato confermato in larga parte, perché crediamo nei ragazzi, nello spogliatoio e in quello che abbiamo costruito insieme».

Grazie all’incessante lavoro del Direttore Tonino Graniero, una rosa rinforzata con nuovi innesti, con l’obiettivo di aggiungere esperienza e qualità a una formazione che era già forte, senza perdere di vista l’inserimento di giovani fuori quota del territorio. Sono infatti diversi i ragazzi interessanti arrivati a completare il gruppo e a dare nuove energie a disposizione di Mister Francesco Graniero.

«Non volevamo stravolgere una squadra che aveva dimostrato il proprio valore. Abbiamo aggiunto esperienza e qualità, inserendo allo stesso tempo diversi giovani che riteniamo molto interessanti. Pensiamo di aver costruito un gruppo completo, che possa affrontare questa nuova categoria con le caratteristiche giuste».

Confermato anche lo staff, pronto a ripartire con la stessa energia che ha accompagnato il Kaysra nella passata stagione.

Il campionato vedrà il Kaysra inserito nel girone di Viterbo, un nuovo contesto e una nuova sfida da affrontare.

«Sappiamo che sarà un campionato diverso e sicuramente impegnativo. Ma è proprio questo che ci dà ancora più carica. Abbiamo una rosa competitiva, uno staff pronto e soprattutto un gruppo che ha già dimostrato di saper stare insieme e lottare per un obiettivo».

Terzo anno, dunque, ma lo stesso entusiasmo degli inizi.

«Il Kaysra continua a crescere. Adesso dobbiamo dimostrarlo ancora una volta sul campo. Girone nuovo, categoria nuova, ma la stessa voglia: siamo pronti. Carichi e tutti insieme».