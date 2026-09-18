Vernissage fissato per sabato 26 settembre alle ore 18:00, ingresso gratuito. Esporranno opere più di 30artisti: in programma, il live painting di Marco Tarascio “Moby Dick”

“Flow Art” a Cerveteri: in Sala Ruspoli tornano Luisana Leone e oltre 40artisti, l’artista internazionale ‘MobyDick’ testimonial d’eccezione –

Un inno alla vita, alla natura, al mare, alla bellezza di ciò che ci circonda. Ma anche un messaggio di speranza verso il futuro. A Cerveteri all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria arriva “FlowArt – Raccontiamo il mare per proteggerne il futuro”, mostra collettiva d’arte organizzata da Luisana Leone “Lulù”, in più occasioni protagonista di importanti e prestigiosi momenti culturali di grande rilievo in tutto il Litorale a Nord di Roma.

Testimonial dell’evento, l’artista internazionale Marco Tarascio “Moby Dick”, già intervenuto lo scorso aprile in occasione di “LiberArt”, uno degli street artist di riferimento del Pop Surrealismo italiano ed internazionale, da sempre sensibile alle tematiche della tutela ambientale, che per l’occasione si esibirà in un live painting. Vernissage, fissato per sabato 26 settembre alle ore 18:00, con l’esibizione chitarra e voce di Luca Mefalopulos. Sempre in ambito musicale, nel pomeriggio di domenica ad esibirsi sarà il giovanissimo sassofonista Antonio Costantino.

La mostra sarà visitabile, con ingresso gratuito, per tutto il pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica 27 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:30. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri.

“Con ‘FlowArt’ proseguiamo un percorso artistico importante qui a Cerveteri, che negli anni ha visto alternarsi collettive dedicate all’amore, all’ambiente, ai valori della libertà e della democrazia – ha dichiarato Luisana Leone “Lulù”, curatrice della mostra – motivo d’orgoglio ulteriore sarà la presenza di Marco Tarascio, in arte Moby Dick: poter avere come testimonial un artista di fama internazionale come lui conferma quanto il progetto artistico che stiamo portando avanti nel territorio sia valido. Ma soprattutto, ciò che mi rende fiera, non soltanto da un punto di vista artistico ma anche umano, è la riconferma del blocco di artisti che anche in questa circostanza hanno scelto di condividere la propria arte con me e con Cerveteri”.

Esporranno le loro opere, Elvia Aceto, Albertism, Nicole Amoroso, Romina Azzalin, Blck0rchid, Roberta Brugnetti, Claudio Casani, Patty Chia, Francesca Colaciello, Giorgio Consoli, Claudia Costantino, Monica Di Folco, Marco Di Francesco, Mariia Dobrova, Ernesto Emili, Marco Fanfoni, Michael Fantozzi, Marco Feole, Paolo Filippi, Giuliano Gentile, Giorgia Ghezzi “Linfa Creativa”, Daniele Giacomozzi “Giaco”, Iris Grassi, Carmela Greco, Simonetta Imperiali, Jonathan L’Epèe Urbani, Carlo Mancini, Mardoc, Alessia Mazzarella, Paul Mellidi, Roberto Paolini, Marco Pesa, Antonella Pirozzi, Andrea Pistelli, Lola Poleggi, Valerio Pronesti “Trek”, Anna Ribnikova, Marian Rodriguez Vigil, Mario Giorgio Sarbia, Cinzia Torbidone, Venusya, Letizia Verticelli “Verty” e ovviamente Luisana Leone e il testimonial Marco Tarascio “Moby Dick”.