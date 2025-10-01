Roghi a Valcanneto, arrivano i Carabinieri

Non si ferma l’incubo roghi tossici a Cerveteri. Dopo le segnalazioni arrivate dalla frazione marina, sembra si stiano moltiplicando anche nella zona di Valcanneto. Proprio nella frazione residenziale ieri sono intervenuti i carabinieri.

Roghi a Valcanneto, arrivano i Carabinieri. Elevata sanzione amministrativa

“Un nostro socio – racconta una residente sui social – in serata ha avvistato colonne di fumo provenire dalla campagna verso il maneggio in basso rispetto al supermercato. Ho immediatamente avvisato i carabinieri, il sindaco ha inviato la protezione civile. Hanno individuato chi stava bruciando delle rotoballe. In questo momento è in arrivo anche la pattuglia dei carabinieri”

I militari sono arrivati sul posto ed hanno individuato una persona che stava dando alle fiamme balle di fieno: elevata una sanzione amministrativa.

Immagine di repertorio