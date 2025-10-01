Ieri il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e il Vicesindaco Riccardo Ferri in Regione Lazio ricevuti dal Governatore

Nel pomeriggio di ieri, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti si è recata in Regione Lazio dove è stata ricevuta dal Presidente Francesco Rocca e dal Dottor Andrea Urbani, Direttore Regionale della Salute e Integrazione Sociosanitaria. Oggetto dell’incontro, i servizi di sanità territoriali ed in particolar modo per i territori di Cerveteri e Ladispoli. Insieme al Sindaco, anche Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri, che a margine dell’incontro ha dichiarato:

Riccardo Ferri: “Bene l’incontro con Rocca, pomeriggio di dialogo importante sulla sanità di Cerveteri e Ladispoli”

“Come prima cosa ringrazio il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per la disponibilità riservata al Comune di Cerveteri e alla richiesta di incontro avanzata dal nostro Sindaco. Siamo stati rassicurati che la Regione non lascerà sola Cerveteri ma anzi, sta lavorando a tutta una serie di innovazioni. Dove sorgeva il Pit, lungo la via Aurelia, nasceranno nuovi servizi e nel giro di breve ci è stato assicurato, riceveremo una loro nota ufficiale con tutto ciò che la Regione sta progettando per il nostro territorio. Un incontro dunque estremamente proficuo e utile che almeno per quanto mi riguarda ha chiarito numerosi aspetti legati alla sanità locale. Al Governatore Rocca, al Dottor Urbani e a tutto il loro staff, il mio ringraziamento per l’accoglienza e il tempo riservatoci”.

“Con l’occasione – conclude il Vicesindaco Riccardo Ferri – ci tengo a ringraziare il nostro Sindaco, Elena Gubetti, che si è fatta sin da subito carico delle istanze dei cittadini e delle loro preoccupazioni, portando all’attenzione della Regione Lazio e del Presidente Francesco Rocca, probabilmente l’unica Sindaca ad esporsi in maniera ufficiale e così netta, proposte e forme di collaborazione concrete alle quali il Governatore ha risposto in maniera esaustiva, fortemente disponibile e competente”.