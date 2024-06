Roby Clean Up, una partecipazione straordinaria tra Surf e beach cleaning

Lanciato come un evento rock il “Roby Clean Up” di domenica ha dimostrato essere davvero una risorsa per il territorio e per la tutela del mare. Giunto alla sesta edizione, l’evento ha visto davvero una partecipazione di massa, tanti i giovani e le famiglie con bimbi al seguito, armati di guanti e sacchi per ripulire quel tratto di mare della città davvero incantevole, che giunge fino al Castello Odescalchi.

L’organizzazione è stata impeccabile il tempo un po’ meno, era prevista infatti la pulizia di fondali, che non è stata possibile a causa del mare molto mosso: “Pulizia dei fondali rimandata – afferma Roberto D’Amico- ma non annullata, al posto di questa iniziativa è stata fatta una dimostrazione di surf di un’ora che ha visto la partecipazione di tanti ragazzi. Oltre il Clean Up di oggi, insieme all’Associazione Dolphin si è organizzata una mappatura subacquea della costa per pianificare un’accurata pulizia dei fondali”.

Circa 140 partecipanti hanno ripulito il tratto di spiaggia e di scogliera intorno al Castello Odescalchi, finalmente rispetto agli altri anni sono stati trovati meno rifiuti, anche se ancora troppi, soprattutto plastica, mozziconi di sigarette e reti da pesca abbandonate.

La rimozione dei rifiuti dalle spiagge, contribuisce a preservare l’habitat naturale e la biodiversità di queste aree, pulire la spiaggia significa ridurre l’inquinamento e proteggere l’ecosistema marino.

Barbara Scarafoni