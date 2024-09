Roberto Fiorini, chef di Cerveteri, ha cucinato per Papa Francesco

Roberto Fiorini, chef e patron del ristorante Casa Alba a Jakarta, ha cucinato per il Santo Padre in visita in Asia

Ci sono momenti che restano scolpiti in modo indelebile nella memoria e, per Roberto Fiorini, questo deve essere uno di quelli. Lo chef etrusco, cuoco e proprietario del ristorante Casa Alba a Jakarta, ha avuto l’onere e l’onore di cucinare per Papa Francesco. Il Pontefice, infatti, ha realizzato il suo ultimo viaggio in Indonesia e, pochi giorni fa, ha assaggiato i piatti cucinati proprio da Roberto. “Questo momento è più di un semplice traguardo raggiunto. Ci permette di riflettere sulla dedizione, sulla passione e sull’amore per questo mestiere che scorre nelle nostre cucine” si legge sui social del ristorante.

Chef dal curriculum incredibile, Roberto, partito dal nostro territorio, vive ormai stabilmente in Asia dove, grazie al suo duro lavoro, è diventato un punto di riferimento per la ristorazione locale e non solo. La sua cucina, come racconta lui stesso, è il matrimonio tra le sue origini e la sua esperienza: “I piatti che prepari sono espressione del tuo amore” ha dichiarato. Casa Alba è un mix tra tradizione e innovazione, che non dimentica le radici tipicamente italiane del suo chef. Roberto ha lasciato casa a 14 anni per inseguire il suo sogno: la condivisone con altri colleghi, le sue esperienze e una buona dose di talento lo hanno portato a lavorare in alcune delle cucine più importanti del mondo.

Immancabili le congratulazioni delle istituzioni locali: “Congratulazioni a un concittadino che è arrivato a raggiungere un traguardo unico. Posso solo immaginare le emozioni che ha provato Roberto quando ha avuto il piacere, ma anche la responsabilità di cucinare per il Santo Padre” ha dichiarato l’assessore all’agricoltura, Riccardo Ferri.

Cerveteri si conferma una vera e propria fucina di talenti, un panorama ricco di uomini e donne che girano il mondo e che danno lustro alla città, raggiungendo traguardi importanti, forse, persino insperati.