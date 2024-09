Ladispoli, successo per la Fiera del Fumetto & Retrogames –

Appena trascorso il weekend della sesta edizione del “#Comixpoli”, il format dedicato al mondo dei fumetti e dei videogiochi nostrano, tiriamo le somme di una fiera che nel suo piccolo è stata straordinaria. Che sarebbe stato un evento di spessore si era intuito già dalla lista degli ospiti in programma in questa fantastica due giorni. Artisti del livello di Paolo Eleuteri Serpieri (un disegnatore e fumettista che tutto il mondo ammira e ci invidia) e del Direttore di doppiaggio Fabrizio Manfredi (che tra le tante ha dato la voce a Johnny Depp e Leonardo Di Caprio) hanno impreziosito un appuntamento dove grandi e piccoli hanno interagito su piazza Rossellini con i loro beniamini.

Ma raccontiamo cos’è successo in questa manifestazione. Sabato l’apertura degli stand (tutti inerenti al mondo dei #fumetti e dei videogiochi) e diverse attività di piazza come le sessioni di D&D con Simon Adamo (ideatore del primo Comixpoli) mentre, nel vicino Circolo Chaplin si è allestito il primo museo del #retrogaming con dei pezzi da collezione unici. L’idea ha avuto un flusso continuo di appassionati e fanatici di questo mondo. “80vogliadiarcade” insieme al “Nes del Seba” e ai ragazzi del Circolo Chaplin hanno allestito un’esposizione che ha lasciato tutti a bocca aperta, un vero e proprio tempio dei videogiochi anni 80.

Nel pomeriggio in Piazza Rossellini sono arrivati i fumettisti. Dino Caterini e Francesco Moriconi della Scuola Internazionale di Comics, che ringraziamo per il supporto, hanno coinvolto una squadra di disegnatori d’eccezione. Le migliori matite italiane sono state a disposizione del pubblico. Un firma copie che ha creato file lunghissime per riuscire a farsi autografare un’opera. L’arte del #fumetto è una delle poche che nei decenni non ha perso fascino, una cultura incredibile che abbraccia tutte le generazioni. Gli artisti hanno ricevuto il riconoscimento “Maestri del Fumetto città di Ladispoli 2024”. Sul palco Alice Lopedote con l’Assessore al Turismo Marco Porro ed i ragazzi del canale “Hero4Gotham” hanno conferito il premio a questi fantastici artisti. La sera, il cuore di Ladispoli ha vibrato con la Ufo Rock Band. Un momento emozionante dove tutti, per un paio d’ore, si dimenticano degli stress e dei pensieri della vita quotidiana cantando a squarciagola le sigle dei cartoni animati dagli anni 80 ad oggi.

La domenica è stata dedicata ai cosplayer (appassionati che realizzano artigianalmente un costume di un personaggio dei fumetti o dei videogiochi e ne recitano uno spezzone). Mentre il palco si prestava al torneo di Lorcana, il gioco di carte Disney che sta spopolando fra i ragazzi, l’associazione Incantales reclutava partecipanti arrivati da ogni parte di Roma e provincia per una gara che ha inchiodato gli spettatori in Piazza Rossellini tutto il pomeriggio. Una battaglia agguerrita dove i cosplayer sono stati esaminati minuziosamente da una giuria di professionisti che si sono distinti nel settore in tutta Italia. Contestualmente è stato consegnato un premio alla carriera anche a Fabrizio Manfredi, stavolta dalle mani dalla piccola Olivia Santachiara, nostra concittadina, che nonostante la giovanissima età è già entrata nel mondo del doppiaggio. Chiude la domenica Dj Sept (Francesco Ciampa) che, nonostante il maltempo, è riuscito a coinvolgere la piazza con un mix 70/80 travolgente.

“Decisamente positivo il bilancio della Fiera del fumetto di Ladispoli, una bomboniera dedicata a questo fantastico mondo. Non sembrava nemmeno settembre, la piazza è stata veramente gremita, questo denota quanto la città avesse bisogno di un evento come questo” commenta l’Assessore al Turismo Marco Porro che conclude: “organizzare questo tipo di eventi è un gran sacrificio per le piccole associazioni, ringrazio tutti coloro che si sono spesi e si sono adoperati affinché la fiera riuscisse nel migliore dei modi.”

Nella foto da sinistra verso destra: La presentatrice Alice Lopedote, i Cosplayer del canale Hero4Gotham. I fumettisti: Fabrizio De Tommaso (Marvel), Alessandro Bilotta (Dylan Dog), Mario Rossi (Tex), Paolo Eleuteri Serpieri (Tex, Druuna), Direttore e Fondatore Scuola Internazionale di Comics Dino Caterini, Assessore al Turismo Marco Porro.