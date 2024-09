La Regione Lazio sbarca su WhatsApp: è online il canale ufficiale –

È online il canale WhatsApp ufficiale della Regione Lazio.

All’interno del canale – disponibile a questo link – i cittadini troveranno tutte le info di servizio, le opportunità, i bandi, gli eventi, i nuovi servizi sul territorio, le news dalla Giunta, le allerte meteo della Protezione Civile, i sondaggi, le curiosità. Un modo per essere ancora più vicini ai cittadini, tenendoli sempre aggiornati, con le principali notizie di pubblica utilità a portata di smartphone, attraverso il servizio di messaggistica istantanea più usato al mondo.

Il canale WhatsApp della Regione Lazio si va ad unire agli altri canali social, sempre aggiornati: Facebook (390mila follower), Instagram (78mila follower), X (57mila follower), Telegram (31mila iscritti) e LinkedIn (29mila follower).

«La Regione Lazio non poteva fare a meno di un suo canale Whatsapp: l’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti noi in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni, approda sugli smartphone dei cittadini laziali per essere informati tempestivamente sulle scelte e le decisioni che, ogni giorno, assumiamo. La Regione anche con questo strumento vuole essere sempre più vicina e amica. Nel canale sarà possibile trovare info sui nuovi servizi offerti, bandi, opportunità, campagne di comunicazione e iniziative che animano il nostro straordinario territorio. Invito tutti i cittadini a iscriversi per connettersi con la loro Regione ed essere aggiornati, passo passo, su come stiamo cambiando il volto del Lazio!» ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.