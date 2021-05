“Ritorno alla Vita” | BaraondaNews Rivista è arrivata in città!

Share Pin 9 Condivisioni

“Ritorno alla Vita” l’editoriale del direttore Riccardo Dionisi

A piccoli passi e pur brancolando, seguendo quella luce interiore che ci fa vedere il barlume in fondo al tunnel delle tenebre, e sognando il ritorno alla primavera come fossimo in dormiveglia, ci avviamo anelando verso una parvenza di normalità.

La Fiera del Fitness,

Una normalità che dallo scorso 26 aprile sta lentamente tornando a manifestarsi per aprirsi nuovamente alla vita: ristoranti, cinema, palestre, stabilimenti balneari e tutti i settori produttivi, seguendo una road map inevitabilmente confusa, stanno pian piano sgranchendo le braccia per rimettersi al lavoro a pieno ritmo, dopo il torpore e un inverno di incertezze e paura. Una primavera nella primavera, che riconsegna un po’ di ottimismo ad un paese messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria e dall’impatto psicologico della propaganda sulle nostre percezioni. Oltre ad aver portato via con sé tante, troppe esistenze, il covid 19 ha inferto ferite profonde al tessuto sociale ed economico lungo tutto lo stivale. Chi più chi meno, nessuno escluso, ognuno ha cercato di sopravvivere al mutamento dei bisogni lottando per convivere e ristabilire la scala delle proprie priorità.

Non avulse dal clima di incertezza, anche le realtà imprenditoriali del nostro litorale si stanno mettendo in gioco per l’ennesima volta dopo aver affrontato due inverni di lockdown. Abbiamo avuto l’onore e l’onere di seguire molte realtà importanti, sotto l’aspetto consulenziale, cercando di aiutarle a comprendere, tramite l’analisi delle variabili del marketing e del mercato in mutamento, una fase economica profondamente incerta, spesso sopportando a nostra volta il costo di grandi sacrifici. Per questo ringraziamo chi ci ha sostenuto credendo in noi. Abbiamo trovato tantissimo orgoglio e una forza che non pensavamo molte piccole imprese potessero esprimere. Da mesi terribili, mettendo in campo l’entusiasmo e ottimizzando le energie, siamo riusciti a stare sul pezzo ed a digitalizzare sempre di più ogni aspetto della comunicazione per gestire i processi anche a distanza. Anche questa rivista, distribuita in oltre 500 punti lungo il litorale a nord di Roma e che rappresenta una tradizione importante, resta in campo dal 2003 con entusiasmo e vigore permanendo come punto di riferimento stabile a servizio e in costante sinergia col web.

Abbiamo in questo periodo visto da vicino storie di sofferenza. Ma anche Storie di coraggio. Storie di fiducia. Storie come quelle di Marina e Valerio, genitori di Marco Vannini, che hanno recuperato almeno il senso della giustizia del proprio paese. La cassazione, pochi giorni fa, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello bis: 14 anni ad Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 mesi agli altri componenti della sua famiglia. Non ha forse consegnato alla famiglia la verità, ma come spiegato da mamma Marina “ora Marco può riposare in pace”. La forza, la dignità, il coraggio, dimostrati in questi anni dai Vannini, non possono che essere d’esempio per chi aspira a guardare l’orizzonte con occhi liberi. Vi auguriamo buona lettura con l’auspicio che il peggio sia alle spalle e che la vita, per l’ennesima volta, prevarrà.

