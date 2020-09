Share Pin 3 Condivisioni

Aggiornamento: LADISPOLI / La pasticceria-caffetteria Mavì riricerca personale

LADISPOLI

La Pasticceria e Caffeteria MAVÌ ricerca tre figure professionali per inserimento immediato:

– Aiuto Barista

– Aiuto Pasticciere

– Cameriere

CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: è indispensabile avere esperienza pregressa nelle mansioni indicate. Le candidature devono presentarsi telefonicamente per fissare un appuntamento in loco: 329 497 07 82.

