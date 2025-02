Il famoso etologo Andrea Lunerti ha liberato una villetta di Ostia da una grossa colonia di api

Risvegliarsi con una colonia di 70 mila api nel sottotetto della propria villa

Andrea Lunerti è un etologo che si occupa principalmente del tema della sicurezza dell’Uomo rispetto agli Animali. Viene chiamato spesso in trasmissioni della Rai, per parlare proprio di animali e del loro, spesso difficile, rapporto con il genere umano.

L’etologo Andrea Lunerti

Sul suo sito, parlando di sé afferma: “Il mio lavoro è ottimizzare i rapporti tra uomo e animale in ogni situazione e circostanza, interagendo con loro in modo semplice e istintivo salvaguardando la loro natura e il loro ambiente”.

Tra le sue attività, c’è anche quella di affrontare le situazioni più difficili e particolari generate dalla presenza di grandi colonie di api o di vespe, che hanno costruito il loro “nido” in posti dove possono risultare estremamente fastidiose, o addirittura pericolose.

L’ultima impresa è proprio di ieri. Una grossa colonia di api si era stabilita nel sottotetto di una villetta ad Ostia antica. Purtroppo, tra gli occupanti c’è anche una persona ipersensibile al veleno delle api. Un intervento che Andrea Lunerti ha definito come “il più complicato di sempre !!!”

Infatti, da circa un anno e mezzo, la colonia si era stabilita nel basso sottotetto dell’abitazione, raggiungendo in questi giorni dimensioni “da record”. Preoccupando seriamente i residenti. Soprattutto l’inquilino allergico.

Un’impresa difficile. Ma l’esperto Lunerti non poteva fallire. Alla fine, come sua abitudine, non solo ha salvato gli inquilini della villetta dagli sgraditi ospiti, ma ha anche salvato la colonia di api. Una colonia di circa 70 mila api che è stata trasferita presso il Rifugio del Lupo a Morlupo.

