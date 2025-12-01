Riparte “10 Lettori vs 10 Scrittori”: a Ladispoli la nuova edizione del Gruppo di Lettura 2025-2026

La Biblioteca “Peppino Impastato” riapre le iscrizioni: dieci lettori per dieci mesi e dieci libri vincitori dei principali premi letterari del 2024

A grande richiesta torna anche quest’anno “10 Lettori vs 10 Scrittori”, il progetto promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino che dà vita al nuovo Gruppo di Lettura (GdL) della Biblioteca Comunale di Ladispoli. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’iniziativa si prepara a coinvolgere altri dieci appassionati che, per dieci mesi, condivideranno la lettura di dieci romanzi selezionati tra i titoli premiati nel 2024 in Italia e all’estero.

Il Gruppo di Lettura è una realtà sempre più apprezzata fra gli utenti della biblioteca: un luogo di confronto e di scoperta, dove ciascun partecipante legge in privato il libro scelto dal gruppo per poi discuterne insieme, approfondirne i temi e condividere impressioni ed emozioni. Partecipare a un GdL significa aprirsi a nuovi autori, ampliare i propri orizzonti letterari e vivere la lettura come un’esperienza collettiva, oltre che un’opportunità di socialità.

Gli incontri del GdL 2025-2026 si terranno una volta al mese, il martedì alle ore 16:00, nei locali della Biblioteca di Ladispoli. Il primo appuntamento è fissato per martedì 9 dicembre 2025, dedicato alla presentazione dei partecipanti, alla definizione delle buone pratiche del gruppo e alla consegna del primo romanzo, che verrà svelato solo in quell’occasione. Il secondo incontro è già programmato per il 13 gennaio 2026. La biblioteca fornirà ogni mese le copie dei libri oggetto di lettura.

Per partecipare, è necessario inviare la propria adesione esclusivamente via email all’indirizzo [email protected], indicando nome, cognome, età, numero di telefono, email, professione e una breve presentazione personale, spiegando le motivazioni che spingono a far parte del gruppo.

Poiché il GdL potrà accogliere un massimo di dieci partecipanti, si invita a candidarsi solo se realmente disponibili a prendere parte a tutti gli incontri, per non togliere spazio a chi desidera vivere questa esperienza.

Un’occasione preziosa per chi ama leggere e vuole condividere questa passione in un ambiente accogliente, guidato dalle bibliotecarie della “Peppino Impastato”.