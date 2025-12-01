L’annuncio sui social e ringrazia il sindaco Grando: “Una scelta non legata alle recenti vicende politiche, ma al desiderio di iniziare una nuova avventura”

Ladispoli, si dimette l’Assessore Feduzi –

Con un messaggio affidato ai suoi canali social, Alessandra Feduzi ha annunciato la conclusione della sua esperienza amministrativa nel Comune di Ladispoli. La delegata alle Politiche Europee, Innovazione Tecnologica e Città Digitale, Agricoltura e Sanità ha comunicato di aver presentato le proprie dimissioni al sindaco Alessandro Grando, esprimendo gratitudine per la fiducia ricevuta in questi tre anni di lavoro condiviso.

«Finisce oggi la mia esperienza amministrativa al Comune di Ladispoli» scrive Feduzi, sottolineando come la fiducia accordata dal sindaco sia sempre stata rinnovata attraverso un dialogo costante e costruttivo. Un rapporto istituzionale che definisce solido e positivo, fondato sulla collaborazione e sugli obiettivi da portare avanti per la città.

Nel suo messaggio, Feduzi rivendica l’impegno profuso durante il mandato: «Mi sono sempre rimboccata le maniche e ho lavorato a testa bassa per portare risultati concreti utili ai cittadini». Un approccio che sintetizza in una frase chiave della sua dichiarazione: «Fatti, non parole». Secondo Feduzi, questa è la bussola che dovrebbe guidare ogni amministratore pubblico, sempre orientato al bene comune.

La decisione di lasciare l’incarico non sarebbe collegata alle recenti dinamiche politiche locali, anche se – spiega – tali circostanze hanno inevitabilmente influito sul momento in cui affrontare una scelta sul proprio futuro amministrativo. «Le dimissioni non sono legate alle vicende partitiche dell’ultimo periodo, le quali però certo hanno contribuito nella scelta di iniziare un’avventura diversa», chiarisce.

Con queste parole, Alessandra Feduzi chiude una fase significativa della propria attività istituzionale, lasciando spazio a nuovi progetti personali e professionali. Rimane il bilancio di un impegno rivendicato come concreto, continuo e orientato alla comunità ladispolana.