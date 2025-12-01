Il primo evento del nuovo corso del Rione Fornace

Domenica 7 dicembre, il Rione Fornace tornerà nel suo piazzale per un pranzo di Natale

Si svolgerà domenica 7 dicembre l’evento natalizio del Rione Fornace, che a partire dalla mattinata, animerà il piazzale del quartiere (adiacente all’asilo Montessori). I festeggiamenti natalizi inizieranno alle ore 10:00 con la Santa Messa per poi proseguire con il pranzo e un pomeriggio di giochi. Il tutto si svolgerà al coperto e in ambiente riscaldato.

Grazie al sostegno delle attività locali, i volontari hanno in serbo diverse sorprese e premi che verranno messi in palio nel corso del pomeriggio. Il pranzo, invece, prevede una quota di partecipazione di 20 € ed include antipasto, primo, secondo, contorno, acqua e dolci tipici.

Per poter partecipare è possibile contattare il 3202739006, la prenotazione è obbligatoria.