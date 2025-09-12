Rimane incastrata sotto un camion, estratta dai Vigili del Fuoco

E’ successo in via di Tor Vergata. La donna è stata trasferita in ospedale in codice rosso

Alle ore 11.45 circa, la Sala Operativa ha inviato le squadre 10A, Carro Fiamma 10, Autogru 10 e Carro Sollevamenti per persona incastrata sotto un camion del tipo “4 assi da cava”. L’ incidente è avvenuto in Via di Tor Vergata incrocio Via Schiavonetti.

La persona di sesso femminile è stata estratta dai Vigili del Fuoco e successivamente valutata in codice rosso e trasportata presso il pronto soccorso di Tor Vergata.