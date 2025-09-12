Cerveteri, l’atletica giovanile vola in alto

Sabato 6 settembre, nello scenario dello stadio Santa Giuliana di Perugia, il meeting giovanile ha regalato grosse soddisfazioni alla città di Cerveteri. Il risultato migliore è venuto da Lozzo Mariam, cadetta al primo anno di categoria, che ha scagliato il martello da 3 kg a 33,69 metri, nuovo primato personale e secondo posto assoluto.

Domenica 7 settembre, a Roma, allo Stadio Paolo Rosi, Vittoria Trivisondoli ha vinto la prova del martello Allieve con 45,10. Mentre Agnese Montini ha chiuso al secondo posto con 43,04.

Per entrambe le allieve si avvicina ora l’appuntamento clou. Il 27-28 settembre 2025, si disputeranno a Modena le Finali Nazionali Allievi/Allieve. Sarà l’occasione per giocarsi lo scudetto societario e coronare una stagione in crescita.