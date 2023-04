RIM Sport Cerveteri: “Maria, grazie di tutto!” –

Da RIM Sport Cerveteri riceviamo e pubblichiamo: Non capita spesso di incontrare persone come lei. Umiltà in carne e ossa. Disponibile, preparata e soprattutto appassionata. Sempre presente, sempre pronta a dare il suo contributo. Lei è Maria Caporuscio. Chi ha avuto l’onore di conoscerla sa di che “razza” di persona stiamo parlando. Lei è l’anima del Centro Sportivo di via Graziosi, da sempre, da quando era ancora “Basket Cerveteri”, anzi, se vogliamo essere precisi… da ancora prima che nascesse. Si, perché Maria era già operativa quando ancora le attività sportive a Cerveteri si svolgevano nei campi all’aperto della scuola Giovanni Cena, e lei faceva la segnapunti ufficiale, nonché dirigente accompagnatrice, etc etc.

Nel 1985 viene inaugurato il centro sportivo di via Graziosi e le attività si sono spostate qui. Da quel momento è diventata la “donna di casa” a tutti gli effetti. Poi è arrivata la RIM e le cose per lei non sono cambiate. Continuava a fare di tutto, sempre con la stessa passione, faceva da segretaria, cuoca, pulizie, badava al bar, coordinava le attività tra istruttori e campi, e lo ha fatto fino a pochi mesi fa, in particolare con il tennis. Ha cucinato per feste ed eventi con numeri davvero impegnativi, da mettere in difficoltà anche dei veri professionisti del settore. Una presenza costante e poliedrica, vero punto di riferimento per tutto lo staff della RIM fino alla fine del 2022. A lei è stata dedicata la festa che ha segnato, oltre al suo 76esimo compleanno, anche il il pensionamento dallo staff tecnico del centro sportivo. Alla presenza di tutti i dirigenti e i vertici della RIM, Maria ha spento le candeline sulla torta e abbracciato uno ad uno quanti l’hanno accompagnata in questa avventura, persone che con il tempo sono diventati dei veri amici. Maria ha dato davvero tutto, possiamo dire che ha dedicato la sua vita a questa struttura tanto da segnare per sempre i cuori delle persone che ha incontrato nel suo cammino. Su tutti ad esprimerle riconoscenza sono le presidenti della RIM Cerveteri, Maura e Ilenia Rinaldi: “La cosa più bella che contraddistingue Maria è la sua resilienza, l’adattamento che ha dimostrato alle nuove gestioni, il supporto sempre e comunque per tutti, ma ancor di più la sua immensa umiltà. Una donna che ha davvero tanto da insegnare, lo dimostra il fatto che chiunque abbia avuto la fortuna di parlare con lei, anche solo per qualche minuto, ne è uscito sicuramente arricchito di un qualcosa che non sapeva o che semplicemente non aveva notato. Inoltre è riconosciuta a clamor di popolo per la sua memoria, ricorda addirittura i nomi dei bambini che hanno frequentato negli anni la struttura, riconoscendoli anche a distanza di anni, quando ormai sono diventati uomini e donne adulti, lei riesce a riconoscerli ricordando sempre qualcosa di loro. Per noi, così giovani, poter contare su una figura come la sua è stato prima di tutto un grandissimo onore, e poi un qualcosa di stupendo, di indescrivibile. Memoria storica, una finestra sempre aperta su quello che è stato il passato del nostro centro sportivo e per noi è vitale conoscerlo visto che vogliamo costruire un futuro solido e migliore di giorno in giorno”.