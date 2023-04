Cerveteri, Gubetti: “Ho firmato l’ordinanza per la manutenzione del verde privato, per la pulizia dei terreni da erbe infestanti e rovi” –

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, affermando inoltre:

“La Bellezza della nostra città dipende, non solo dall’operato dell’Amministrazione che sta cercando di migliorare tutti i suoi servizi (nuovo appalto igiene urbana) ma anche da tutti noi che abbiamo il dovere di prendercene cura. In queste settimane abbiamo iniziato l’attività di pulizia dei cigli stradali dalle erbe infestanti e il taglio delle banchine stradali, ma serve la collaborazione di tutti. I proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche sono tenuti a tenere puliti i propri lotti di terra, tagliando l’erba , potando le siepi e rimuovendo i rovi.

Ci sono molte strade dove la visibilità è pregiudicata per colpa dell’incuria e alcuni marciapiedi impercorribili perché invasi dalle siepi dei privati, l’immagine di abbandono che ne deriva non fa bene al decoro della città che tanto ci sta a cuore.

La scorsa settimana, in occasione del ponte del 25 aprile, centinaia di turisti hanno visitato la nostra Necropoli il nostro Museo e le nostre incantevoli cascatelle, è bello far trovare la nostra città sempre più curata e per questo ognuno deve fare la propria parte, insieme possiamo cambiare questa città.

Ci sono 15 giorni, per mettersi in regola prima che prendano il via i controlli da parte della nostra Polizia Locale e in caso di inottemperanza scattino le sanzioni.”