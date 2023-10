Rim Cerveteri, tornano in campo le serie C di volley

Tornano in campo le serie C di volley della Rim Sport Cerveteri. Si parte sabato 7 ottobre con una doppia trasferta

A pochissimi giorni dall’esordio in campionato, le serie C volley RIM sono pronte a tornare in campo. Sabato 7 ottobre entrambe le compagini inizieranno con una trasferta romana. Il 15 ottobre, invece, il PalaRIM tornerà ad accogliere i suoi tifosi! L’appuntamento è alle 17:00 con il match di serie C femminile girone C: RIM – Marino Stars ed alle 19:30 con la gara maschile girone A: RIM – Volley Pontinia.

Ma osserviamo più da vicino le squadre che si apprestano ad affrontare la massima serie regionale: terzo anno consecutivo alla guida del gruppo femminile verdeblu per coach Rodrigo Ribeiro, che per la prossima stagione è orgoglioso di poter contare su una rosa sempre più giovane. Sono sempre più numerose, infatti, le giovani del vivaio RIM che crescono a vista d’occhio, grazie anche al consorzio Number One che permette loro di allenarsi ad altissimo livello, e diventano parte integrante della prima squadra. Oltre a loro, anche alcuni volti nuovi provenienti dal territorio: Elisa Parpaglioni (Opposto classe 2002, ex Isola Sacra Fiumicino), Claudia Catanzaro (palleggiatrice classe 2006, ex S. Giorgio Fregene) e Lucia Maschietto (schiacciatrice classe 2007 che torna a casa dopo tre anni di esperienza alla Pallavolo Civitavecchia). L’obiettivo, come sempre, non ha nulla a che fare con la classifica: questo gruppo deve crescere in ogni suo aspetto, e la vera vittoria sarà vedere in campo una bella pallavolo.

Importanti conferme anche per il gruppo maschile, che sarà di nuovo guidato da coach Stefano Cenci. La squadra non potrà contare su capitan Matteo Iaci, che non si è ancora ripreso dal grave infortunio al tendine d’Achille subito sul finire della scorsa stagione. Matteo non smetterà di stare vicino al gruppo, che avrà sempre bisogno della sua proverbiale grinta. I gradi di capitano passano a Lorenzo Brunelli, mentre il nuovo inserto in rosa nel ruolo di palleggio è Giordano Pilia, classe 1999 direttamente dalla serie B di volley Anguillara. Anche il secondo volto nuovo ha militato in categoria nazionale nella scorsa stagione, ed è l’opposto classe 1998 Daniele Paris.

Il girone A di serie C maschile è tutt’altro che semplice, le compagini formate appositamente per il passaggio di categoria sono numerose, ma siamo certi che questa squadra omogenea e compatta ci farà divertire parecchio.

Le squadre sono ormai pronte per il primo fischio d’inizio, in bocca al lupo e buona pallavolo a tutti.